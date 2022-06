“Ma sono Alessandro e Pinuccia!”. Da UeD in mezzo a 50mila persone (Di venerdì 24 giugno 2022) Alessandro Pinuccia UeD di nuovo insieme. Le foto questa volta arrivano dai fan del programma di Maria De Filippi, che hanno intercettato la coppia protagonista a quello che fu il trono over in un luogo che chi non ha seguito le vicende del cavaliere non può nemmeno immaginare. A Bari, allo stadio San Nicola, c’erano anche dama e cavaliere. Proprio Alessandro Pinuccia UeD hanno seguito il concerto di Vasco Rossi dagli spalti e, curiosità che ha fatto impazzire chi li ha beccati tra i 50mila spettatori, vestiti con abiti elegantissimi. Alessandro Pinuccia UeD di nuovo insieme: le foto dei fan Praticamente con abiti da cerimonia, anche se va detto che anche in studio a UeD sono sempre molto eleganti: Alessandro con uno smoking, Pinuccia con un lungo abito blu elettrico. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)Pinuccia UeD di nuovo insieme. Le foto questa volta arrivano dai fan del programma di Maria De Filippi, che hanno intercettato la coppia protagonista a quello che fu il trono over in un luogo che chi non ha seguito le vicende del cavaliere non può nemmeno immaginare. A Bari, allo stadio San Nicola, c’erano anche dama e cavaliere. ProprioPinuccia UeD hanno seguito il concerto di Vasco Rossi dagli spalti e, curiosità che ha fatto impazzire chi li ha beccati tra ispettatori, vestiti con abiti elegantissimi.Pinuccia UeD di nuovo insieme: le foto dei fan Praticamente con abiti da cerimonia, anche se va detto che anche in studio a UeDsempre molto eleganti:con uno smoking, Pinuccia con un lungo abito blu elettrico. ...

