LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: al via le FP2 su pista umida, si accende la bagarre per entrare in Q2 (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 SEMAFORO VERDE!!! Ultimi 40 minuti di attività in pista per la MotoGP in questo venerdì di Assen. 14.07 Chiudere questa seconda sessione nella top10 diventa molto importante per fare un passo avanti potenzialmente decisivo per evitare il Q1 ed accedere DIRETTAmente in Q2. In ogni caso sarà necessario attendere la conclusione delle FP3 di domattina per il verdetto definitivo. 14.05 Cinque minuti al via delle FP2: comincia ad entrare davvero nel vivo il weekend di Assen per la top class. 14.02 Ducati può invece contare su due specialisti del bagnato come Miller e Zarco, ma in passato hanno dimostrato di poter andare forte su pista umida anche Marini, Martin ed in alcune occasioni anche Bagnaia. 13.59 Queste ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 SEMAFORO VERDE!!! Ultimi 40 minuti di attività inper lain questo venerdì di Assen. 14.07 Chiudere questa seconda sessione nella top10 diventa molto importante per fare un passo avanti potenzialmente decisivo per evitare il Q1 ed accederemente in Q2. In ogni caso sarà necessario attendere la conclusione delle FP3 di domattina per il verdetto definitivo. 14.05 Cinque minuti al via delle FP2: comincia addavvero nel vivo il weekend di Assen per la top class. 14.02 Ducati può invece contare su due specialisti del bagnato come Miller e Zarco, ma in passato hanno dimostrato di poter andare forte suanche Marini, Martin ed in alcune occasioni anche Bagnaia. 13.59 Queste ...

