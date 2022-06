Ilaria Capua | “Covid a inizio evoluzione | prudenza su varianti”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il Sars-CoV-2 non scomparirà né durante né dopo l’estate. E’ un virus all’della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’di un macrociclo che durerà anni e anni, di sicuro decenni, ma io credo addirittura secoli. D’altronde il morbillo, anche lui figlio di uno spillover, è qui che ci fa compagnia da oltre duemila anni”. In un intervento sul ‘Corriere della Sera’ la virologa, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, invita allacontro un nemico di cui pare non potremo liberarci e che si ripresenterà con ‘volti’ nuovi e diversi: “Mettiamoci l’anima in pace – scrive – perché l’del macrociclo evolutivo di questo virus è agli albori” e la cosiddetta nuova normalità “non sarà mai come prima della ...

diLa virologa: "Il Sars - CoV - 2 ha già infetto oltre 50 specie. Non sarà mai come prima della pandemia" Proprio mentre infuriano le polemiche su mascherina sì o mascherina no, in un ...Le signore dell'arte 2022 sono la senatrice Liliana Segre, l'accademica, la giornalista Francesca Mannocchi, la violinista Francesca Dego, la scenografa Francesca Montinaro, la ... Ilaria Capua: «Il virus è all’inizio della sua evoluzione, contro le varianti serve prudenza» In un intervento sul ‘Corriere della Sera’ la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, invita alla prudenza contro un nemico di cui pare ...Proprio mentre infuriano le polemiche su mascherina sì o mascherina no, in un momento in cui pare che tutti abbiano preso il Covid 19, mi sembra che la miopia umana si sia di nuovo sostituita al buons ...