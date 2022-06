Grave incidente in autostrada: 1 morto e 6 feriti. Soccorsi sul posto e traffico bloccato (Di venerdì 24 giugno 2022) incidente in strada, tir si ribalta poi la tragedia. La vicenda è avvenuta lungo la A1 Milano – Napoli, tra Modena Sud e Valsamoggia. Un bilancio drammatico quello in seguito all’incidente causato intorno alle 4. Coinvolti, al chilometro 183, un’auto e due mezzi pesanti. Lo scontro ha causato 6 feriti e 1 morto. Grave incidente in autrostrada, stando a una prima ricostruzione i mezzi coinvolti nell’incidente viaggiavano sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia. Lo scontro sarebbe avvenuto tra uno dei camion che trasportava candeggina che si è poi ribaltato, innescando un principio d’incendio. Grave incidente in autostrada Sul posto oltre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)in strada, tir si ribalta poi la tragedia. La vicenda è avvenuta lungo la A1 Milano – Napoli, tra Modena Sud e Valsamoggia. Un bilancio drammatico quello in seguito all’causato intorno alle 4. Coinvolti, al chilometro 183, un’auto e due mezzi pesanti. Lo scontro ha causato 6e 1in autrostrada, stando a una prima ricostruzione i mezzi coinvolti nell’viaggiavano sull’A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia. Lo scontro sarebbe avvenuto tra uno dei camion che trasportava candeggina che si è poi ribaltato, innescando un principio d’incendio.inSuloltre ...

