Durante la pandemia il tempo passato dai bambini davanti a uno schermo è aumentato (Di venerdì 24 giugno 2022) Durante il periodo di pandemia, il tempo passato dai bambini delle scuole primarie davanti a uno schermo è aumentato: in media un'ora e 20 in più al giorno, secondo la Anglia Ruskin University che ha condotto l'analisi globale degli studi. Questo aumento è stato associato a diete più povere nei bambini, cattiva salute degli occhi, deterioramento della salute mentale inclusa l'ansia e problemi comportamentali come aggressività, irritabilità e aumento della frequenza degli scatti d'ira. Secondo i ricercatori, questo incremento ha riguardato i bimbi tra i sei e i 10 anni. Ma non solo: sono stati osservati aumenti "significativi" tra tutti i gruppi di età, compresi gli adulti.

