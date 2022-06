Due carabinieri feriti a coltellate da uomo durante un tso (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Due sott'ufficiali dell' Arma dei carabinieri, in servizio nelle stazioni di Varapodio e di Giffone, centri agricoli della Piana di Gioia Tauro, sono stati accoltellati da un uomo con problemi psichici mentre eseguivano un 'trattamento sanitario obbligatorio'. Secondo quanto appreso, si tratta dei marescialli Giuseppe Mastropietro e Luigi Rossi, colpiti e feriti a coltellate mentre eseguivano quanto deciso dal giudice. Soccorsi e portati all'ospedale di Polistena, i due militari sono stati medicati. Secondo quanto appreso, non rischiano la vita. Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Due sott'ufficiali dell' Arma dei, in servizio nelle stazioni di Varapodio e di Giffone, centri agricoli della Piana di Gioia Tauro, sono stati accoltellati da uncon problemi psichici mentre eseguivano un 'trattamento sanitario obbligatorio'. Secondo quanto appreso, si tratta dei marescialli Giuseppe Mastropietro e Luigi Rossi, colpiti ementre eseguivano quanto deciso dal giudice. Soccorsi e portati all'ospedale di Polistena, i due militari sono stati medicati. Secondo quanto appreso, non rischiano la vita.

