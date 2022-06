Dopo Flavio Briatore, ci si mette pure Bruno Barbieri: "Ecco cosa penso dei napoletani" (Di venerdì 24 giugno 2022) Molte sono le dichiarazioni che vengono fatte sulla città di Napoli. In molti, poi, non si trattengono dal esprimere pareri tutt’altro che moderati. Fra questi figura anche il nome di Bruno Barbieri, lo chef stellato più famoso d’Italia Il notissimo cuoco bolognese ha spesso raccontato che la sua passione per la moda gli è stata trasmessa da mamma Ornella, ma la donna a cui deve il suo grande successo professionale è sua nonna. Sembra, infatti, che la signora tenesse spesso con sé il nipote quando era ai fornelli. Il piccolo, allora, osservando la cura e l’amore con cui la nonna cucinava, non è potuto rimanere impassibile davanti al grande fascino della cucina. Da adolescente sceglie, allora, la scuola alberghiera dove si diplomerà in un istituto di Bologna. Nel 79, però, arriva la svolta. Il giovane Bruno, infatti, riesce ad ottenere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 giugno 2022) Molte sono le dichiarazioni che vengono fatte sulla città di Napoli. In molti, poi, non si trattengono dal esprimere pareri tutt’altro che moderati. Fra questi figura anche il nome di, lo chef stellato più famoso d’Italia Il notissimo cuoco bolognese ha spesso raccontato che la sua passione per la moda gli è stata trasmessa da mamma Ornella, ma la donna a cui deve il suo grande successo professionale è sua nonna. Sembra, infatti, che la signora tenesse spesso con sé il nipote quando era ai fornelli. Il piccolo, allora, osservando la cura e l’amore con cui la nonna cucinava, non è potuto rimanere impassibile davanti al grande fascino della cucina. Da adolescente sceglie, allora, la scuola alberghiera dove si diplomerà in un istituto di Bologna. Nel 79, però, arriva la svolta. Il giovane, infatti, riesce ad ottenere ...

Pubblicità

LidiaAcciarito : RT @AntonioOrnano: E sul pesto non vogliamo dire nulla? Con tutto quell'aglio che digerisci dopo tre giorni? Diglielo anche tu che quello c… - Raffaele_NA : E fu così che dopo secoli, si è andati in tv ad assicurare a Briatore che spaccia come pizza una piadina, che a Nap… - steoscali : RT @AntonioOrnano: E sul pesto non vogliamo dire nulla? Con tutto quell'aglio che digerisci dopo tre giorni? Diglielo anche tu che quello c… - korvetto : RT @AntonioOrnano: E sul pesto non vogliamo dire nulla? Con tutto quell'aglio che digerisci dopo tre giorni? Diglielo anche tu che quello c… - AntonioOrnano : E sul pesto non vogliamo dire nulla? Con tutto quell'aglio che digerisci dopo tre giorni? Diglielo anche tu che que… -