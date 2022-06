De Maggio: “Un calciatore argentino sta facendo impazzire Giuntoli e Spalletti” (Di venerdì 24 giugno 2022) De Maggio fa sapere che c'è un calciatore argentino che sta facendo impazzire Giuntoli e Spalletti, ma al momento non si sa altro L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 giugno 2022) Defa sapere che c'è unche sta, ma al momento non si sa altro L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

ale5_maggio : RT @gippu1: Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio 2006, una de… - gdddario : RT @aboutjklub: ????? Le ultime parole del Re da Calciatore della Juventus... Era il 17 maggio 1987. #MichelPlatini aveva appena giocato la s… - SportdelSud : ??? Christian #Maggio, ex calciatore del #Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione degli azzurri ap… - aboutjklub : ????? Le ultime parole del Re da Calciatore della Juventus... Era il 17 maggio 1987. #MichelPlatini aveva appena gioc… - LeoG_00 : @Simfrac @TeofiloSteven Renato a 18 mln era da prendere come maignan a maggio. Punto. Normale che si inseriscano al… -