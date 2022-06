Calciomercato Inter | si stringe per Bremer | a breve incontro col Torino

(Di venerdì 24 giugno 2022): i nerazzurri pronti are per, acon ilper provare a chiudere L’si sente tranquilla nella corsa a Gleison, così come il difensore è convinto di diventareista. L’accordo tra il club nerazzurro e il giocatore, che risale addirittura a gennaio, resiste ai vari tentativi di sabotaggio. Per la prossima settimana è previsto un vertice con il: i granata chiedono 40 milioni, Marotta e Ausilio sono disposti a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 (con contropartita), forti del patto cone della clausola già citata. Non solo: l’idea dell’è quella di fare l’operazione in ...

Pubblicità

Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, accordo con #Pirola, ora si cerca l'accordo con l'@Inter. #Djuric prende tempo c… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, va avanti la trattativa con l'@rscanderlecht per Sebastiano #Esposito - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - Alexis7511 : RT @Gazzetta_it: Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi -

Calciomercato.com

Le punte stanno infiammando le trattative della Serie A negli ultimi giorni: in particolare per Andrea Pinamonti, attaccante dell', c'è una corte serrata. Ecco la situazione dei dossier più caldi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Il 26enne attaccante rumeno, cresciuto nel vivaio dell', è reduce da un'ottima mezza stagione al Pisa ma il suo cartellino è di proprietà degli inglesi del Reading, che lo acquistarono tre ... Calciomercato Inter: decisione a sorpresa su Dzeko Alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana ...L'Inter avrebbe deciso di proporre un nuovo contratto a Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della nazionale argentina, da considerare ormai un ex giocatore della Juventus: come riportato ...