"Arancia Meccanica" a Massa, donna aggredita in casa da un pregiudicato (Di venerdì 24 giugno 2022) Una donna di Massa era stata picchiata selvaggiamente e rapinata da un pregiudicato, introdottosi nella sua abitazione come nel film di Kubrik: arrestato e poi rimesso in libertà, l'uomo è stato condotto nuovamente in carcere pochi giorni fa dai carabinieri Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Unadiera stata picchiata selvaggiamente e rapinata da un, introdottosi nella sua abitazione come nel film di Kubrik: arrestato e poi rimesso in libertà, l'uomo è stato condotto nuovamente in carcere pochi giorni fa dai carabinieri

Pubblicità

jodori1 : @enfperalta @masecrepassi Non possono essere 'formattate' o 'riasettate'. Certi disturbi rimangono, se uno disprezz… - lacrimedirap : Quando finirà la sessione avrò 5 giorni per recuperare tutte le serie tv arretrate mi inchiodo al letto mi apro gli… - MartaFarasha : @aNando_L64 Mio cugino mi convinse a guardare una videocassetta dei suoi genitori. Era arancia meccanica. Avrò avuto 10 o 11 anni - luciano55321084 : In senato c'è una nuova commissione straordinaria contro l'odio. Mi è venuto in mente il film 'Arancia Meccanica'=l… - 2359pm : @puntinismo No, vorrei essere in Arancia Meccanica. -