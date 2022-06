Ambrosini: «Il Mondiale sarà un’incognita per la prossima Serie A. Lukaku? Non può non essere determinante» (Di venerdì 24 giugno 2022) Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, presente ai sorteggi dei calendari della prossima Serie A ha detto la sua a DAZN Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, presente ai sorteggi dei calendari della prossima Serie A ha detto la sua a DAZN. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO – «Non si vedeva da tantissimo tempo un equilibrio, secondo me alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più» JUVE INTER – «Sfida di ritorno decisiva? Pensavamo lo sarebbe stata l’anno scorso, quando l’Inter è andata a vincere a Torino con la Juve. Poi c’è stato il Bologna…». LAZIO – ««La Lazio ha fatto fatica a capire Sarri, così come l’allenatore ha faticato a capire quello che aveva tra le mani. È stata la squadra che più ha alternato alti e bassi. Nella prossima stagione si aspetta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Massimo, ex calciatore del Milan, presente ai sorteggi dei calendari dellaA ha detto la sua a DAZN Massimo, ex calciatore del Milan, presente ai sorteggi dei calendari dellaA ha detto la sua a DAZN. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO – «Non si vedeva da tantissimo tempo un equilibrio, secondo me alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più» JUVE INTER – «Sfida di ritorno decisiva? Pensavamo lo sarebbe stata l’anno scorso, quando l’Inter è andata a vincere a Torino con la Juve. Poi c’è stato il Bologna…». LAZIO – ««La Lazio ha fatto fatica a capire Sarri, così come l’allenatore ha faticato a capire quello che aveva tra le mani. È stata la squadra che più ha alternato alti e bassi. Nellastagione si aspetta ...

