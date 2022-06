Aborto Usa, Pillon: “Decisione Corte Suprema grande vittoria, ora l’Italia” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una grandissima vittoria. La Corte Suprema ha abrogato l’Aborto negli Usa”. Così il senatore della Lega, Simone Pillon, sulla sua pagina social.ì dopo la Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che in materia di Aborto ha abrogato la sentenza ‘Roe vs Wade. “Dopo oltre 50 anni la Corte Suprema americana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l’Aborto negli Stati Uniti. L’Aborto volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che “la costituzione non fa alcun riferimento all’Aborto, né il nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una grandissima. Laha abrogato l’negli Usa”. Così il senatore della Lega, Simone, sulla sua pagina social.ì dopo ladelladegli Stati Uniti che in materia diha abrogato la sentenza ‘Roe vs Wade. “Dopo oltre 50 anni laamericana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l’negli Stati Uniti. L’volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che “la costituzione non fa alcun riferimento all’, né il nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna ...

