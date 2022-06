Aborto Usa | Pillon | “Decisione Corte Suprema grande vittoria | ora l’Italia”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una grandissima. Laha abrogato l’negli Usa”. Così il senatore della Lega, Simone, sulla sua pagina social.ì dopo ladelladegli Stati Uniti che in materia diha abrogato la sentenza ‘Roe vs Wade. “Dopo oltre 50 anni laamericana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l’negli Stati Uniti. L’volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che “la costituzione non fa alcun riferimento all’, né il nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna ...

marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - Agenzia_Ansa : Stati Uniti: la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto. Revocata la Roe v. Wade del 1973 che leg… - chiamatemibobo : RT @BimbePeppe: La corte suprema eletta in gran parte da #Trump abolisce il diritto di #Aborto negli USA. Inutile dirvi chi in ???? ha sempr… - badm07 : RT @giopank: E da oggi negli Stati Uniti qualsiasi Stato potrà rendere illegale l’#aborto. Una delle eredità più pesante dei 4 anni di Trum… -

"Siamo impegnati a proteggere ed espandere l'accesso all'e alla libertà riproduttiva attraverso un attivismo pacifico e non violento", concludono. La situazione in Italia Il numero di ..."Ora dipende da capricci ideologici e politici" Un attacco alla libertà. Così in un tweet l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama definisce la sentenza che cancella il diritto all'. "Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, ...La Corte Suprema americana ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade che per oltre 50 anni aveva protetto il diritto all'aborto. Ora gli ...Oltre meta‘ dei cinquanta Stati americani potranno subito vietare il ricorso all‘interruzione di gravidanza per milioni di persone. Attesa per il discorso di Biden ...