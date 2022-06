Via libera del Parlamento Europeo: approvata la relazione per concedere immediatamente lo status di Paese candidato all’Ucraina (Di giovedì 23 giugno 2022) La relazione per concedere immediatamente lo status di Paese candidato Ue all’Ucraina e alla Moldavia è stata approvata dal Parlamento Europeo con una schiacciante maggioranza. 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astenuti, rispetto alla domanda che l’Ucraina aveva firmato lo scorso 28 febbraio, quattro giorni dopo l’invasione della Russia. Adesso si attende la convalida dal Consiglio Ue. «Stiamo aspettando il via libera», ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, aggiungendo che «l’obiettivo chiaro è la piena adesione all’Unione europea», nonostante la procedura potrebbe richiedere anni. Anche la Commissione Ue guarda con favore a Kiev Lo scorso 17 giugno ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) LaperlodiUee alla Moldavia è statadalcon una schiacciante maggioranza. 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astenuti, rispetto alla domanda che l’Ucraina aveva firmato lo scorso 28 febbraio, quattro giorni dopo l’invasione della Russia. Adesso si attende la convalida dal Consiglio Ue. «Stiamo aspettando il via», ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, aggiungendo che «l’obiettivo chiaro è la piena adesione all’Unione europea», nonostante la procedura potrebbe richiedere anni. Anche la Commissione Ue guarda con favore a Kiev Lo scorso 17 giugno ...

