Pubblicità

TgrRai : Maltrattamenti su bambini dell’asilo, indagate la direttrice e una maestra di una struttura in provincia di Varese.… - leggoit : #varese, urla e botte ai bambini dell'asilo: indagate la titolare e una maestra - SkyTG24 : Varese, urla e percosse all’asilo nido: indagate due maestre - varesenews : “Musica palla e urla in attesa di entrare al Mc. Impossible dormire a Masnago durante il fine s -

Per l'accusa, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali,e persino percosse. Le due donne sono state sottoposte, per decisione del gip di, al provvedimento cautelare di divieto di ...Per l'accusa, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali,e persino percosse. Le due donne sono state sottoposte, per decisione del gip di, al provvedimento cautelare di divieto di ...La direttrice e una maestra di un asilo in provincia di Varese risultano indagate per presunti maltrattamenti sui bambini della struttura. Per l'accusa, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali, ...(ANSA) - VARESE, 23 GIU - La direttrice e una maestra di un asilo in provincia di Varese sono indagate per presunti maltrattamenti sui bambini ...