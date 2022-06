Uomini e Donne: cicogna in arrivo per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Matrimonio in vista? Lui risponde così (Di giovedì 23 giugno 2022) Uomini e Donne: ancora una volta il dating show di Maria De Filippi ha portato alla nascita di un bellissimo amore e porterà anche a quella di un bebé. I futuri genitori sono l’ex tronista del ed opinionista Lorenzo Riccardi e la sua ex corteggiatrice Claudia Dionigi. Il dolce annuncio su Instagram La coppia, insieme dal 2019, ha reso nota la notizia ai fan e agli amici con video, foto e didascalie piene d’amore e di tenerezza. Hanno condiviso un filmato in cui lei (che intanto si sta allenando a fare la mamma con la nipotina, a cui è legatissima) racconta l’emozione, vissuta insieme al compagno, di scoprirsi in dolce attesa; poi della prima ecografia (che non ha mancato di mostrare) con il battito cardiaco del bambino o bambina. Alla fine Claudia gli si rivolge, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 giugno 2022): ancora una volta il dating show di Maria De Filippi ha portato alla nascita di un bellissimo amore e porterà anche a quella di un bebé. I futuri genitori sono l’ex tronista del ed opinionistae la sua ex corteggiatrice. Il dolce annuncio su Instagram La coppia, insieme dal 2019, ha reso nota la notizia ai fan e agli amici con video, foto e didascalie piene d’amore e di tenerezza. Hanno condiviso un filmato in cui lei (che intanto si sta allenando a fare la mamma con la nipotina, a cui è legatissima) racconta l’emozione, vissuta insieme al compagno, di scoprirsi in dolce attesa; poi della prima ecografia (che non ha mancato di mostrare) con il battito cardiaco del bambino o bambina. Alla finegli si rivolge, ...

