Ue, Ucraina e Moldavia candidate. Zelensky: "Momento storico" (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo ha deciso di garantire all'Ucraina e alla Moldavia lo status di Paesi candidati all'adesione all'Ue, un "Momento storico" per l'Unione. Lo annuncia via social il presidente Charles Michel, sottolineando che si tratta di un "passo cruciale nel percorso verso l'Ue". Come proposto dalla Commissione, alla Georgia viene riconosciuta una "prospettiva europea", ma l'Ue è "pronta a garantirle lo status di Paese candidato" una volta che verrano fatte le riforme richieste. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fa i complimenti ai presidenti dei tre Paesi, che "fanno parte della famiglia europea. E la decisione storica presa oggi dai leader lo conferma". Immediata la reazione via Twittter del presidente dell'Ucraina, Volodymyr

