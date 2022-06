Traffico Roma del 23-06-2022 ore 19:30 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in studio Massimo veschi L’incidente è avvenuto sulla via Appia all’altezza di via Furio Camillo sta provocando coda in direzione San Giovanni e proseguendo molto Traffico con code in Piazza Re di Roma e sulle strade che vi accedono si sta in coda per un incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica code a tratti invece in carreggiata esterna tra Laurentina e La Romanina incolonnamenti poi in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria e dalla Tiburtina alla Prenestina in direzione San Giovanni mentre in direzione Stadio Olimpico troviamo code dalla Nomentana alla Salaria altro incidente con code sulla via Tiburtina code nelle due direzioni all’altezza del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo veschi L’incidente è avvenuto sulla via Appia all’altezza di via Furio Camillo sta provocando coda in direzione San Giovanni e proseguendo moltocon code in Piazza Re die sulle strade che vi accedono si sta in coda per un incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica code a tratti invece in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina incolonnamenti poi in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria e dalla Tiburtina alla Prenestina in direzione San Giovanni mentre in direzione Stadio Olimpico troviamo code dalla Nomentana alla Salaria altro incidente con code sulla via Tiburtina code nelle due direzioni all’altezza del ...

