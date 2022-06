Stessi nomi, maschere diverse, ma non è la copia sputata dell'originale spagnolo (Di giovedì 23 giugno 2022) Disponibile su Netflix con la Prima parte dal 24 giugno, La Casa di Carta: Corea – versione orientale della serie di culto spagnola – non è affatto il remake pedissequo che qualcuno potrebbe aspettarsi. È invece una serie ricca di sorprese ed elementi inediti che si riallacciano alla cultura del paese di origine. Ambientata in un ipotetico futuro prossimo nel quale le due Coree sono prossime a ricongiungersi, è ovviamente sempre la cronaca di una rapina alla zecca (al lavoro per la nuova moneta unica). La banda di rapinatori capitanata dal Professore, composto da cittadini del nord, del sud e della comunità coreana in Cina raccoglie una decina di ladri di estrazione sociale, età, personalità e ambizioni eterogenee. Uniti dal desiderio di svaligiare la Zecca di almeno quattro miliardi di won. E Ognuno, come nella serie originale ideata ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 giugno 2022) Disponibile su Netflix con la Prima parte dal 24 giugno, La Casa di Carta: Corea – versione orientalea serie di culto spagnola – non è affatto il remake pedissequo che qualcuno potrebbe aspettarsi. È invece una serie ricca di sorprese ed elementi inediti che si riallacciano alla cultura del paese di origine. Ambientata in un ipotetico futuro prossimo nel quale le due Coree sono prossime a ricongiungersi, è ovviamente sempre la cronaca di una rapina alla zecca (al lavoro per la nuova moneta unica). La banda di rapinatori capitanata dal Professore, composto da cittadini del nord, del sud ea comunità coreana in Cina raccoglie una decina di ladri di estrazione sociale, età, personalità e ambizioni eterogenee. Uniti dal desiderio di svaligiare la Zecca di almeno quattro miliardi di won. E Ognuno, come nella serieideata ...

