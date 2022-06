“SEMBRA CHE FARÒ A PEZZI…”: SELVAGGIA LUCARELLI E IL GIALLO BALLANDO CON LE STELLE (Di giovedì 23 giugno 2022) SELVAGGIA LUCARELLI commenta il caos mediatico che si è creato sul suo futuro a BALLANDO con le STELLE. Addio, arrivederci o nulla di tutto questo, ovvero rimane nello show di Milly Carlucci? La popolare giornalista, dal 2016 anche giudice televisiva, risponde nel suo stile. Commentando la foto scelta da Tvblog che la ritrae ieratica e sull’atto di fulminare con il solo sguardo il vip danzante di turno, SELVAGGIA replica così, non diradando le nubi che avvolgono il mistero sul futuro della giuria di BALLANDO con le STELLE ma strappando un sorriso. Dalla foto scelta SEMBRA che FARÒ a pezzi con una motosega chiunque eventualmente prenderà il mio posto. Sui social non sono sfuggiti alcuni mi piace che SELVAGGIA ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 giugno 2022)commenta il caos mediatico che si è creato sul suo futuro acon le. Addio, arrivederci o nulla di tutto questo, ovvero rimane nello show di Milly Carlucci? La popolare giornalista, dal 2016 anche giudice televisiva, risponde nel suo stile. Commentando la foto scelta da Tvblog che la ritrae ieratica e sull’atto di fulminare con il solo sguardo il vip danzante di turno,replica così, non diradando le nubi che avvolgono il mistero sul futuro della giuria dicon lema strappando un sorriso. Dalla foto sceltachea pezzi con una motosega chiunque eventualmente prenderà il mio posto. Sui social non sono sfuggiti alcuni mi piace che...

