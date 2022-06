Riscatto della laurea e cambiamento del fondo pensione: due nuovi video di SoldiExpert SCF per capire e scegliere (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 giugno 2022. La serie di video divulgativi realizzati da SoldiExpert SCF e dedicati a fondi pensione e pensione integrativa si arricchisce con due nuove produzioni. Si parla questa volta di trasferimento fondo pensioni ovvero lo spostamento dei contributi versati da un fondo pensione a un altro e Riscatto della laurea ai fini previdenziali; Un quinto video poi sarà disponibile nelle prossime settimane e chiuderà (almeno per ora) questo primo ciclo di pratiche video-lezioni. Per chi se li fosse persi, ricordiamo che i primi due, dedicati alla scelta del fondo pensione e al calcolo del rendimento del fondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 giugno 2022. La serie didivulgativi realizzati daSCF e dedicati a fondiintegrativa si arricchisce con due nuove produzioni. Si parla questa volta di trasferimentopensioni ovvero lo spostamento dei contributi versati da una un altro eai fini previdenziali; Un quintopoi sarà disponibile nelle prossime settimane e chiuderà (almeno per ora) questo primo ciclo di pratiche-lezioni. Per chi se li fosse persi, ricordiamo che i primi due, dedicati alla scelta dele al calcolo del rendimento del...

