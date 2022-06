Reperibilità dei docenti fino al 30 giugno. Modello ricolare (Di giovedì 23 giugno 2022) Facendo leva sull’O.M. n. 65 del 14.03.2022 all’art.13 comma 4, ”Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021” il dirigente scolastico farebbe bene a ribadire, nonostante già siamo quasi a fine L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Facendo leva sull’O.M. n. 65 del 14.03.2022 all’art.13 comma 4, ”Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizioal 302021” il dirigente scolastico farebbe bene a ribadire, nonostante già siamo quasi a fine L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Reperibilità dei docenti fino al 30 giugno. Modello ricolare - MassimoMaxCalvi : Il bilanciamento dei tempi di lavoro con quelli di vita extra lavorativa è un tema enorme, per i risvolti psicologi… - Cesar_BWH : @alfo_lanzieri @eschatonit Ma infatti sta roba che la pizza costa pochi euro è un mito senza senso L'unico motivo… - 7e51_ : @GretaForse Sono nella merda per la reperibilità dei pezzi immagino, siamo in ballo per una sostituzione piano cucina da febbraio. - ReboAlexa : @robersperanza Potrebbe avviare una revisione seria dei pronto soccorso? Non ci sono specialisti neanche di reperib… -

Industrie liguri cercano lavoratori ma non li trovano ...effettuata da Confindustria Genova con 13 agenzie per il lavoro sulle richieste e la reperibilità ...attenti a non semplificare dicendo che ci sono basse condizioni economiche facendo l'esempio dei ... Confindustria Genova: difficile trovare camerieri e cuochi ma anche tecnici e operai specializzati ... sulle richieste e la reperibilità delle figure professionali nella città metropolitana, dice che ...non semplificare eccessivamente dicendo che ci sono basse condizioni economiche facendo l'esempio dei ... Ipsoa ...effettuata da Confindustria Genova con 13 agenzie per il lavoro sulle richieste e la...attenti a non semplificare dicendo che ci sono basse condizioni economiche facendo l'esempio...... sulle richieste e ladelle figure professionali nella città metropolitana, dice che ...non semplificare eccessivamente dicendo che ci sono basse condizioni economiche facendo l'esempio... Reperibilità del lavoratore: in quali casi rientra nell'orario di lavoro