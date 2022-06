Polo strategico nazionale: la zampata di Fastweb e Aruba (Di giovedì 23 giugno 2022) Aggiudicata la gara per il Polo strategico nazionale, importante passaggio per la digitalizzazione del Paese, che è stata vinta dall’offerta economica di Fastweb-Aruba di circa 2,8 miliardi di euro. La basa d’asta era di 4,4 miliardi e il ribasso proposto è stato del 39,19%. Aggiudicata la gara per il Polo strategico nazionale, importante passaggio per la digitalizzazione del Paese Ora la cordata perdente, ovvero Tim-Cdp-Leonardo e Sogei ha il diritto di pareggiare l’offerta. Quest’ultima cordata aveva offerto per la parte economica una percentuale di sconto medio, sui listini posti a base di gara, del 23,36%. La creazione del Polo strategico nazionale è uno dei tre obiettivi fondamentali previsti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Aggiudicata la gara per il, importante passaggio per la digitalizzazione del Paese, che è stata vinta dall’offerta economica didi circa 2,8 miliardi di euro. La basa d’asta era di 4,4 miliardi e il ribasso proposto è stato del 39,19%. Aggiudicata la gara per il, importante passaggio per la digitalizzazione del Paese Ora la cordata perdente, ovvero Tim-Cdp-Leonardo e Sogei ha il diritto di pareggiare l’offerta. Quest’ultima cordata aveva offerto per la parte economica una percentuale di sconto medio, sui listini posti a base di gara, del 23,36%. La creazione delè uno dei tre obiettivi fondamentali previsti ...

