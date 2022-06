Maturità, com'è andata la seconda prova nei licei di Firenze - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli studenti hanno affrontato il compito predisposto dai singoli istituti. 'Tosto, ma ce la siamo cavata', dicono gli alunni del Duca ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli studenti hanno affrontato il compito predisposto dai singoli istituti. 'Tosto, ma ce la siamo cavata', dicono gli alunni del Duca ...

Pubblicità

chetempochefa : 'Appena ho saputo della traccia del tema ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana… - adelphiedizioni : «È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di significa… - Cosmopolitan_IT : La vincitrice di Amici 2021 si rivolge agli studenti a poche ore degli esami: «Ricordatevi che non è un voto a desc… - moonlightomlinx : RT @miujic: ci vediamo alla prossima maturità con la figa di mogano per una saga senza fine - VinsMarques : RT @miujic: ci vediamo alla prossima maturità con la figa di mogano per una saga senza fine -