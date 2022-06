Lulù Selassiè, compleanno flop: non si presenta quasi nessuno e hotel in imbarazzo (Di giovedì 23 giugno 2022) Lulù Selassiè lo scorso 9 giugno ha compiuto 24 anni e per festeggiarli aveva organizzato una mega festa in un hotel di Napoli, poi però rinviata perchè la maggior parte degli invitati aveva disdetto l’invito. Il tutto era stato rinviato a ieri, ma a quanto pare con lo stesso risultato, visto che dei 50 invitati, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e le sorelle Selassiè prendono in giro Soleil (VIDEO): ecco il motivo Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini (VIDEO) Duro scontro tra Barù e Lulù (VIDEO) che poi sbotta contro Jessica: “Per leccare il cu*o ad un uomo stai…” Gf Vip, Katia sbotta contro le sorelle Selassiè: “Mi sembrano preoccupate solo della ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 giugno 2022)lo scorso 9 giugno ha compiuto 24 anni e per festeggiarli aveva organizzato una mega festa in undi Napoli, poi però rinviata perchè la maggior parte degli invitati aveva disdetto l’invito. Il tutto era stato rinviato a ieri, ma a quanto pare con lo stesso risultato, visto che dei 50 invitati, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e le sorelleprendono in giro Soleil (VIDEO): ecco il motivo Le sorellein vacanza con Alfonso Signorini (VIDEO) Duro scontro tra Barù e(VIDEO) che poi sbotta contro Jessica: “Per leccare il cu*o ad un uomo stai…” Gf Vip, Katia sbotta contro le sorelle: “Mi sembrano preoccupate solo della ...

Pubblicità

ChiaraIvancic_ : Concordo con tutto??. Grazie Lulù per essere entrata nelle nostre vite. Ti voglio tanto bene ?? @lulu_selassie… - Karencorallo : @FaTinaameta @rainbow20202020 @lulu_selassie Spero vi siate divertite. - annacrisante2 : RT @Luisa210265: Ma buon giorno creatura celestiale, sai che si dice in giro??? Il cazzo che c'è né frega a noi amore mio moltissimi sempre… - annacrisante2 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie concetto perfetto,non saprei esprimermi meglio ?????????????????????????????????? - themostcurly : @supremanes @FaTinaameta @lulu_selassie Sto per ordinare una gigantografia di questo tweet. L’invidia e la competiz… -