Lory Del Santo, la showgirl ‘distrutta’ in diretta: per lei è un colpo durissimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Lory Del Santo presa di mira in diretta da lei. Per la showgirl l’attacco è veramente duro, non se lo aspettava Durante le ultime ore, su Canale 5 è stata trasmessa la penultima puntata de L’Isola dei Famosi. È stata questa un’occasione in cui sono stati elencati i nomi di coloro che sono entrati nella finale del reality. Una puntata in cui c’è stato molto spazio per la discussione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. A causa di alcune divergenze avvenute proprio sull’isola, Lory Del Santo ha preso la decisione di prendersi un periodo di pausa dalla loro relazione. Ha deciso che l’ex fidanzato non dovesse più presentarsi in quel luogo in cui vivevano insieme. Durante le scorse ore però Lory Del ... Leggi su kronic (Di giovedì 23 giugno 2022)Delpresa di mira inda lei. Per lal’attacco è veramente duro, non se lo aspettava Durante le ultime ore, su Canale 5 è stata trasmessa la penultima puntata de L’Isola dei Famosi. È stata questa un’occasione in cui sono stati elencati i nomi di coloro che sono entrati nella finale del reality. Una puntata in cui c’è stato molto spazio per la discussione traDele Marco Cucolo. A causa di alcune divergenze avvenute proprio sull’isola,Delha preso la decisione di prendersi un periodo di pausa dalla loro relazione. Ha deciso che l’ex fidanzato non dovesse più presentarsi in quel luogo in cui vivevano insieme. Durante le scorse ore peròDel ...

