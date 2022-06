LIVE Camila Giorgi-Tomova 3-2, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: controbreak della marchigiana (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta di rovescio vincente di Tomova. 15-0 Scambio difensivo di LIVEllo di Giorgi che poi chiude col dritto vincente in avanzamento. 4-2 BREAK Giorgi: stavolta entra la risposta di rovescio seguita dal dritto all’incrocio delle righe! Vantaggio Giorgi, PALLA BREAK: errore nello scambio di Tomova. 40-40, 4a parità: perde il controllo del dritto Giorgi. Vantaggio Giorgi, PALLA BREAK: ci riprova con la palla corta Tomova con l’azzurra lontana, ma stavolta il dropshot di rovescio resta in rete. 40-40, 3a parità: Tomova prova a difendersi dalle bordate, ma l’ultimo tentativo è appena largo. Vantaggio Tomova, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Palla corta di rovescio vincente di. 15-0 Scambio difensivo dillo diche poi chiude col dritto vincente in avanzamento. 4-2 BREAK: stavolta entra la risposta di rovescio seguita dal dritto all’incrocio delle righe! Vantaggio, PALLA BREAK: errore nello scambio di. 40-40, 4a parità: perde il controllo del dritto. Vantaggio, PALLA BREAK: ci riprova con la palla cortacon l’azzurra lontana, ma stavolta il dropshot di rovescio resta in rete. 40-40, 3a parità:prova a difendersi dalle bordate, ma l’ultimo tentativo è appena largo. Vantaggio, ...

