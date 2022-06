"La Cina ha perso l'egemonia", addio all'orto e Ipf : quindi, oggi... (Di giovedì 23 giugno 2022) Manco col guardiano del bagno di Montecitorio - leggo su un quotidiano: "Bassetti aggredito alle spalle col ghiaccio". Alle spalle. Col ghiaccio. Mi immagino la paura - ecco i tre frontman del nuovo "... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Manco col guardiano del bagno di Montecitorio - leggo su un quotidiano: "Bassetti aggredito alle spalle col ghiaccio". Alle spalle. Col ghiaccio. Mi immagino la paura - ecco i tre frontman del nuovo "...

Pubblicità

msn_italia : 'La Cina ha perso l'egemonia', addio all'orto e Ipf: quindi, oggi... - ilgiornale : Quindi, oggi...: il voto sul green pass, il vincolo di mandato e il partitino di Di Maio - lettera_mosca : Problemi tecnici per i leader dei Paesi BRICS, collegati per il vertice. Solo i presidenti di Russia, Cina e Brasil… - Candy__Cookie__ : @nuovolaviola Ieri la Cina non ha giocato contro la Francia perché positivi e quindi ha perso 3-0 tavolino. Oggi no… - Ketti06875954 : @andreacantelmo8 La cina attende sull' uscio il grano russo . Si mangerebbe la russia in un paio d anni . Va bene p… -