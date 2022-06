Italia | Caliendo | “ADL e Lotito hanno dimostrato di poter competere con i fondi | dunque non credo spariranno”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 23 giugno 2022)ADL– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio, agente Fifa ed ex presidente del Modena. ADL,: “Insiamo tutti indagati” “Indagine Adl: cosa rischia il Napoli e lo stesso presidente? Insiamo tutti indagati, perché è comune vedere fare ‘giochi di prestigio’. Fortunatamente abbiamo un presidente della Federazione, così come il presidente della Fifa, che sono persone serie e fanno andare le cose nel verso giusto. Se ci guardiamo intorno, facendo un esame di coscienza, sono tanti i clubni in mano agli stranieri: secondo voi, perché? Perché il Palermo finisce in mano agli arabi? Non vi sembra strano che RedBird investa 1.3 miliardi di euro ...