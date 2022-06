Istat: centenari in crescita, oltre mille hanno 105 anni e più (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Al primo gennaio 2021 si contano in Italia 17.177 persone residenti di 100 anni e oltre. Nell’83% dei casi si tratta di donne. E’ quanto rileva Istat su ‘I centenari in Italia all’1 gennaio 2021’. Sono 1.111 gli individui residenti che all’1 gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 105 anni di età, e circa 9 su 10 sono donne. Diciassette donne all’1 gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età (supercentenari). Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10mila a 17mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Al primo gennaio 2021 si contano in Italia 17.177 persone residenti di 100. Nell’83% dei casi si tratta di donne. E’ quanto rilevasu ‘Iin Italia all’1 gennaio 2021’. Sono 1.111 gli individui residenti che all’1 gennaio 2021raggiunto e superato i 105di età, e circa 9 su 10 sono donne. Diciassette donne all’1 gennaio 2021raggiunto e superato i 110di età (super). Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100sono passate da poco più di 10mila a 17mila. Quelle di 105sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111. L'articolo L'Opinionista.

