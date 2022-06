In Scandinavia non ci sono più Istituti Confucio. In Italia invece aumentano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ultimo Istituto Confucio esistente nella penisola scandinava chiuderà a gennaio 2023. L’Università di Helsinki, in Finlandia, che ospitava sin dal 2007 un Istituto Confucio in collaborazione con la Renmin University cinese, la scorsa settimana ha pubblicato un avviso sul suo sito internet: il corso non verrà rinnovato. Dal prossimo anno accademico, chiunque volesse studiare mandarino all’Università di Helsinki lo potrà fare, ma con insegnanti formati e selezionati dallo stesso ateneo. La vicerettrice dell’università, Hanna Snellman, ha detto alla tv statale finlandese Yle: “Vogliamo scegliere i nostri insegnanti e fargli noi stessi dei contratti. Vogliamo anche che l’insegnamento della lingua cinese sia basato sulla ricerca”. E poi: “Dobbiamo rafforzare le competenze in lingua cinese poiché c’è un bisogno più grande che mai”. Secondo quanto riportato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ultimo Istitutoesistente nella penisola scandinava chiuderà a gennaio 2023. L’Università di Helsinki, in Finlandia, che ospitava sin dal 2007 un Istitutoin collaborazione con la Renmin University cinese, la scorsa settimana ha pubblicato un avviso sul suo sito internet: il corso non verrà rinnovato. Dal prossimo anno accademico, chiunque volesse studiare mandarino all’Università di Helsinki lo potrà fare, ma con insegnanti formati e selezionati dallo stesso ateneo. La vicerettrice dell’università, Hanna Snellman, ha detto alla tv statale finlandese Yle: “Vogliamo scegliere i nostri insegnanti e fargli noi stessi dei contratti. Vogliamo anche che l’insegnamento della lingua cinese sia basato sulla ricerca”. E poi: “Dobbiamo rafforzare le competenze in lingua cinese poiché c’è un bisogno più grande che mai”. Secondo quanto riportato ...

Pubblicità

jsbef7cc : ma non potevo nascere in una foresta in scandinavia dioca ME NE SBATTO LE PALLE CHE NON MI OFFRITE DA MANGIARE MA A… - Renzoseccia : @JoeCool_____ in scandinavia c'è il capitalismo il modello socialdemocratico che sia scandinavo o di altri Paesi Eu… - Meries_ : @trisdiprimi Non ho mai girato da sola ma ho abitato in Svezia e secondo me un viaggio da sola lì deve essere bello… - YoshiIrai : @MauroLongone @gparonitti >> aumenti la propduttività e di conseguenza non pupi aumentare i salari senza che questi… - vincenzolarosa_ : @setidicessi @OfficinaDiMarK Non sapevo che in Scandinavia esistesse un porno ad hoc…mi sa che mi sono perso qualcosa durante l’adolescenza. -