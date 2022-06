Il draft più azzurro di sempre: cosa sperano Spagnolo e Procida (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Paolo Banchero. Quello 2022 sarà il draft più azzurro di sempre anche grazie a Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Anche se non sono sotto i riflettori come il 19enne lungo nato a Seattle che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Paolo Banchero. Quello 2022 sarà ilpiùdianche grazie a Gabrielee Matteo. Anche se non sono sotto i riflettori come il 19enne lungo nato a Seattle che ...

