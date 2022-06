Gazzetta dello Sport: “Calhanoglu irrita la società, rischio multa” (Di giovedì 23 giugno 2022) L’intervista di Hakan Calhanoglu rilasciata a Tivibu Spor non è piaciuta in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Milan non avrebbe avvisato il club nerazzurro che potrebbe anche multare il giocatore. Nella serata di ieri il turco era stato anche costretto a precisare: “Evidentemente alcune mie parole sono state mal interpretate da alcuni organi di stampa: non ho mai criticato nessun allenatore, figuriamoci mister Inzaghi che ritengo un grande tecnico e che mi ha voluto fortemente all’Inter e dato tanta fiducia. Se io e i miei compagni abbiamo fatto una grande stagione, e vinto due trofei, è tanto merito suo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) L’intervista di Hakanrilasciata a Tivibu Spor non è piaciuta in casa Inter. Secondo la, l’ex Milan non avrebbe avvisato il club nerazzurro che potrebbe anchere il giocatore. Nella serata di ieri il turco era stato anche costretto a precisare: “Evidentemente alcune mie parole sono state mal interpretate da alcuni organi di stampa: non ho mai criticato nessun allenatore, figuriamoci mister Inzaghi che ritengo un grande tecnico e che mi ha voluto fortemente all’Inter e dato tanta fiducia. Se io e i miei compagni abbiamo fatto una grande stagione, e vinto due trofei, è tanto merito suo”.Face.

Pubblicità

FedericoSaltato : RT @sportface2016: #Inter, la Gazzetta dello Sport: '#Calhanoglu irrita la società, rischio multa' - sportface2016 : #Inter, la Gazzetta dello Sport: '#Calhanoglu irrita la società, rischio multa' - LazioNews_24 : #DAmico «#Milinkovic? Vale più di 60 milioni, la sua cessione…» - ILOVEPACALCIO : Palermo al City: il post social della Gazzetta dello Sport fa sognare i tifosi rosanero (FOTO) - Ilovepalermocalcio - Daniele04288601 : @justmartinaxj I giornali sportivi anche peggio, per me dovrebbero fallire tutti in primis la gazzetta dello sport -