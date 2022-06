È stato tolto l’obbligo di certificare i biliardini per i gestori di locali e stabilimenti balneari (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Senato ha approvato una norma inserita in un emendamento al decreto legge sul PNRR che consentirà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di togliere l’obbligo di certificare giochi come biliardini, ping pong e flipper per i gestori di bar, Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Senato ha approvato una norma inserita in un emendamento al decreto legge sul PNRR che consentirà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di toglieredigiochi come, ping pong e flipper per idi bar,

