Di Maio | “Ecco i capigruppo di Insieme per il Futuro”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 giugno 2022) Prende formaper il(Ipf), il nuovo partito di Luigi Di. L’ex capo politico dei Cinque Stelle ha presentato iparlamentari. Primo Di Nicola è alla guida della nuova formazione al Senato. Iolanda Di Stasio lo è per la Camera. “Molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori” ha detto Luigi Diin assemblea. Questo in sintesi uno dei passaggi dell’intervento di alla congiunta Ipf in corso alla Camera, secondo quanto riferisce chi vi sta partecipando. “per ildarà stabilità al Governo. Un’onda civica si sta avvicinando, c’è tanto entusiasmo da valorizzare“. Foto Ansa/Giuseppe LamiPoi Diha aggiunto: “Basta con sovranismi e populismi. Non è ...