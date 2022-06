“Da quando sono incinta ho un calo della libido e il mio compagno non lo accetta…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 23 giugno 2022) Buongiorno,al sesto mese di gravidanza e i primi tre mesistati veramente terribili per me. Stavo male continuamente e vomitavo tutto, anche l’acqua. Ora le cosemigliorate un po’, anche se da poco ho fatto tre giorni in ospedale per coliche renali che riesco a calmare con gli antidolorifici. Il problema sostanziale è che soprattutto nei primi tre mesi non avevo mai voglia di avere rapporti, ora la nausea sembra migliorata ma il mio desiderio sessuale non è tornato. Ho perso addirittura la. Il miospesso si arrabbia dicendo che nonpiù attratta da lui e che non lo amo più, ma non è assolutamente così, cosa posso fare secondo lei? A me dispiace tanto per lui perché si sente trascurato e non desiderato e non è mia intenzione farlo sentire così, anche ...