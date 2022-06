Calciomercato | Juve Agenti Pogba a Milano | lui in vacanza con Butler

(Di giovedì 23 giugno 2022) L'entourage del francese ha incontrato i dirigenti del club bianconero.- Ore calde per il futuro di Paul. Il centrocampista francese, il cui contratto col Manchester United scade il ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - Gazzetta_it : Paredes vuole la Juve: ecco cosa lo spinge verso Torino #calciomercato - Gazzetta_it : Juve-Pimenta, oggi incontro decisivo. Da Pogba a De Ligt, ecco i nomi sul tavolo - cn1926it : #Koulibaly-#Juve, muro di #ADL: se i bianconeri lo vogliono dovranno sborsare il doppio - Cucciolina96251 : RT @francGuerrieri: Finito l’incontro tra #Juve e #Monza: si è parlato del possibile passaggio di #Miretti e #Fagioli in biancorosso #cal… -

L'entourage del francese ha incontrato i dirigenti del club bianconero. MILANO - Ore calde per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, il cui contratto col Manchester United scade il ...Quest'anno la Gazzetta dello Sport sta facendo il record di vendite tra i tifosi nerazzurri , ogni giorno titoli, pagine dedicate a Dybala strappato allae Mkhitaryan alla Roma (entrambi a ...L'entourage del francese ha incontrato i dirigenti del club bianconero.MILANO (ITALPRESS) - Ore calde per il futuro di Paul Pogba. Il ...ROMA - Il Napoli si butta sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, a un mese dalla fine del campionato che ha visto la squadra di Luciano Spalletti chiudere al terzo posto. A cen ...