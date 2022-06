Brad Pitt si ritira? L’attore: «Mi sento alla fine della mia carriera» (Di giovedì 23 giugno 2022) Brad Pitt come Sandra Bullock? L’attore di Hollywood torna a far parlare di sé e lo fa grazie a un’intervista a GQ Magazine in cui, un po’ ironicamente, ipotizza un suo ritiro dal cinema più a breve di quanto tutti possano immaginare. L’attore, ormai 58enne, ha ammesso di considerarsi «all’ultima tappa della carriera». Poi ha ammesso che si potrebbe trattare del suo ultimo semestre o trimestre al lavoro sul grande schermo. Non è chiaro se siano o meno queste le sue intenzioni, perché L’attore è sembrato esorcizzare un pensiero scherzandoci su. «Come ho intenzione di gestire queste ultime fasi? Sono una di quelle persone che parla attraverso l’arte. Voglio fare sempre di più. Se non sto facendo qualcosa, mi sento morire dentro», ha raccontato. Un altro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 giugno 2022)come Sandra Bullock?di Hollywood torna a far parlare di sé e lo fa grazie a un’intervista a GQ Magazine in cui, un po’ ironicamente, ipotizza un suo ritiro dal cinema più a breve di quanto tutti possano immaginare., ormai 58enne, ha ammesso di considerarsi «all’ultima tappa». Poi ha ammesso che si potrebbe trattare del suo ultimo semestre o trimestre al lavoro sul grande schermo. Non è chiaro se siano o meno queste le sue intenzioni, perchéè sembrato esorcizzare un pensiero scherzandoci su. «Come ho intenzione di gestire queste ultime fasi? Sono una di quelle persone che parla attraverso l’arte. Voglio fare sempre di più. Se non sto facendo qualcosa, mimorire dentro», ha raccontato. Un altro ...

