Attacco con coltello a Auckland, 4 feriti (Di giovedì 23 giugno 2022) Almeno 4 persone sono rimaste ferite in un Attacco con un coltello tra la folla a Auckland, in Nuova Zelanda. Lo riferisce la stampa locale, precisando che una persona è stata arrestata. Il fatto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Almeno 4 persone sono rimaste ferite in uncon untra la folla a, in Nuova Zelanda. Lo riferisce la stampa locale, precisando che una persona è stata arrestata. Il fatto è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti' amano visitare Kiev 'con zero utilità'. Nuovo at… - CarloCalenda : Roberto, da noi non hai ricevuto un singolo attacco su #Malagrotta, al contrario ti abbiamo pienamente supportato.… - AlexBazzaro : ??Alla Camera nel “decreto aiuti” il PD vorrebbe inserire una norma per limitare le locazioni turistiche a #Venezia… - Tharkas72 : @Massimo64338108 @LBN3233 @MarcoRusso77 @P_M_1960 Per sviare un'attacco informatico ci sono 2 soluzioni, non ti con… - Donanarosatella : RT @Gianl1974: ????La Finlandia è pronta a entrare in guerra con la Russia in caso di attacco, ha affermato il ministro della Difesa Timo Kiv… -