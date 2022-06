Alessandria, Di Masi: “Il club è in vendita e i giocatori sono sul mercato” (Di giovedì 23 giugno 2022) Notizie importanti e molto forti quelle che arrivano dal patron dell’Alessandria, Luca Di Masi, il quale, dopo aver iscritto la squadra al prossimo campionato di Serie C, ha annunciato di voler proseguire la totale cessione di club e giocatori. Ecco le sue parole: “La società resta in vendita e i giocatori sono sul mercato e liberi di scegliere, ad oggi non c’è un obiettivo sportivo. L’ho fatto per i tifosi e per la città. Non l’ho fatto per me. Posso comunque dire che il nostro indice di liquidità risulta essere a posto”. Per ora le le trattative per la cessione non sono andate a buon fine perché non c’erano garanzie per andare avanti, nonostante gli interlocutori fossero validi. Non è detto che nel prossimo futuro queste garanzie ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Notizie importanti e molto forti quelle che arrivano dal patron dell’, Luca Di, il quale, dopo aver iscritto la squadra al prossimo campionato di Serie C, ha annunciato di voler proseguire la totale cessione di. Ecco le sue parole: “La società resta ine isule liberi di scegliere, ad oggi non c’è un obiettivo sportivo. L’ho fatto per i tifosi e per la città. Non l’ho fatto per me. Posso comunque dire che il nostro indice di liquidità risulta essere a posto”. Per ora le le trattative per la cessione nonandate a buon fine perché non c’erano garanzie per andare avanti, nonostante gli interlocutori fossero validi. Non è detto che nel prossimo futuro queste garanzie ...

