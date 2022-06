Whatsapp: il problema delle chiamate di gruppo “rumorose” | Arriva il superpotere che risolve tutto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Whatsapp svolta e punta sempre più sulle funzioni “voce”. Le nuove funzioni lo rendono un’alternativa molto interessante alle app specializzate in chiamate e meeting. Dimenticate il vecchio Whatsapp, quello che serviva a fare chattate di testo a volte sconclusionate e condite di abbreviazioni e neologismi che facevano tanto slang generazionale. Whatsapp, cosa fare con gli interlocutori “rumorosi” Web SourceL’attacco di nuove app concorrenti, di nuovi modi di comunicare e alla fine i lunghi anni della pandemia, hanno fatto scoprire anche ai più scettici i benefici del lavoro (e quindi dei meeting) a distanza. Whatsapp si era già evoluto da app per la chat one to one in app che facilita le comunicazioni di gruppi e piccole comunità. Spesso per svago, ma sempre più frequentemente per lavoro e impieghi ... Leggi su newstv (Di mercoledì 22 giugno 2022)svolta e punta sempre più sulle funzioni “voce”. Le nuove funzioni lo rendono un’alternativa molto interessante alle app specializzate ine meeting. Dimenticate il vecchio, quello che serviva a fare chattate di testo a volte sconclusionate e condite di abbreviazioni e neologismi che facevano tanto slang generazionale., cosa fare con gli interlocutori “rumorosi” Web SourceL’attacco di nuove app concorrenti, di nuovi modi di comunicare e alla fine i lunghi anni della pandemia, hanno fatto scoprire anche ai più scettici i benefici del lavoro (e quindi dei meeting) a distanza.si era già evoluto da app per la chat one to one in app che facilita le comunicazioni di gruppi e piccole comunità. Spesso per svago, ma sempre più frequentemente per lavoro e impieghi ...

