Utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s 2022/23 anche ai neoassunti da GPS: i Sindacati lo chiedono al Ministero (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Flc Cgil, Uil, Cisl, Snals e Gilda inviano al Ministero dell'Istruzione richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4), della possibilità di presentare istanze di Utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Flc Cgil, Uil, Cisl, Snals e Gilda inviano aldell'Istruzione richiesta di estensione,al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4), della possibilità di presentare istanze diper l’a.s./23. L'articolo .

