Un posto al sole, anticipazioni 23 giugno 2022: la decisione di Michele (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante si siano separati da tempo, Michele e Silvia non smettono di animare le vicende di Un posto al sole. I due coniugi si sono lasciati dopo un lunghissimo periodo di crisi e dopo che la Graziani ha intrapreso una relazione con Giancarlo. Tuttavia, i due ex sono riusciti a conservare un ottimo rapporto soprattutto per il bene della figlia Rossella. Michele, dopo aver trascorso qualche mese a Milano per lavoro e per smaltire l'amarezza e la delusione legate al fallimento del suo matrimonio, ha fatto ritorno a Napoli dove ha ricominciato a lavorare per la Radio di Chiara Petrone. Silvia, invece, è rimasta a Palazzo Palladini con Rossella e di recente ha dovuto gestire il trasferimento del compagno per lavoro in Puglia. Stando alle anticipazioni della soap opera partenopea di giovedì 23 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante si siano separati da tempo,e Silvia non smettono di animare le vicende di Unal. I due coniugi si sono lasciati dopo un lunghissimo periodo di crisi e dopo che la Graziani ha intrapreso una relazione con Giancarlo. Tuttavia, i due ex sono riusciti a conservare un ottimo rapporto soprattutto per il bene della figlia Rossella., dopo aver trascorso qualche mese a Milano per lavoro e per smaltire l'amarezza e la delusione legate al fallimento del suo matrimonio, ha fatto ritorno a Napoli dove ha ricominciato a lavorare per la Radio di Chiara Petrone. Silvia, invece, è rimasta a Palazzo Palladini con Rossella e di recente ha dovuto gestire il trasferimento del compagno per lavoro in Puglia. Stando alledella soap opera partenopea di giovedì 23 ...

