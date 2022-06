Tutti "Insieme per il futuro": Di Maio tra bastoncini di pesce e liste civiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cosa lega i bastoncini di pesce alle elezioni municipali di Montorio Romano, borgo da duemila anime a due passi da Roma? Strano ma vero, Luigi di Maio. Nello scegliere il nome per la nuova casa degli scissionisti dal 5 stelle, sembra che il ministro degli Esteri non abbia speso molto tempo a cercare su google “Insieme per il futuro”. Il nome del gruppo parlamentare dei transfughi è infatti utilizzato da una moltitudine di progetti, associazioni, gruppi di attivsti e, ciliegina sulla torta, da un concorso indetto dal marchio di cibo surgelato Findus (Insieme per il futuro degli oceani) per sensibilizzare sulla condizione dei fondali marini. Da Castronuovo di Sant’Andrea in Basilicata a San Marco dei Cavoti in Campania, da Alonte in provincia di Vicenza a San Potito ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cosa lega idialle elezioni municipali di Montorio Romano, borgo da duemila anime a due passi da Roma? Strano ma vero, Luigi di. Nello scegliere il nome per la nuova casa degli scissionisti dal 5 stelle, sembra che il ministro degli Esteri non abbia speso molto tempo a cercare su google “per il”. Il nome del gruppo parlamentare dei transfughi è infatti utilizzato da una moltitudine di progetti, associazioni, gruppi di attivsti e, ciliegina sulla torta, da un concorso indetto dal marchio di cibo surgelato Findus (per ildegli oceani) per sensibilizzare sulla condizione dei fondali marini. Da Castronuovo di Sant’Andrea in Basilicata a San Marco dei Cavoti in Campania, da Alonte in provincia di Vicenza a San Potito ...

