Tommaso Zorzi annuncia | “Ho acquistato due case a Milano | ma…”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Mentre il conduttore prosegue le vacanze a Marrakech arriva un curioso annuncio ai fan: ecco cosa ha fattoDa qualche giornoha spostato la propria vita a Marrakech, dove sta momentaneamente trascorrendo le vacanze. Il conduttore milanese si trova insieme al fidanzato Stanzani in Marocco, meta scelta per rilassarsi dopo mesi di lavoro veramente intenso. Ma tutta questa fatica ha portato a dei frutti per Tommy, che intervenendo su Instagram hato di aver fatto compere nella sua: “Volevo dirvi che hodue appartamenti a, finalmente ho comprato casa. Però non ci andrò a vivere perché solo l’idea di fare un altro trasloco mi fa venire da vomitare. Sono due appartamenti ...