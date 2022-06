Scissione M5S, Brugnaro: “Di Maio? Se fa ‘partito del sì’ ci avrà al suo fianco” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Di Maio ha avuto un cambiamento profondo e importante, ho avuto modo di seguirlo, e di incontrarlo anche per motivi istituzionali, e ho compreso la sua evoluzione: mi fa piacere che riconosca il nostro lavoro di sindaci, che è un lavoro di frontiera, e che cerca un raccordo sempre più proficuo con Regioni e governo in un quadro nazionale”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia Luigi Brugnaro, a proposito dell’appello rivolto ieri da Luigi Di Maio, che ha indicato proprio nei sindaci il primo punto di riferimento del nuovo movimento Insieme per il futuro. “Quella di Di Maio è una scelta molto coraggiosa, guardando al loro campo…”, sottolinea il primo cittadino della città lagunare. “Mi fa piacere questo riconoscimento da parte del ministro degli Esteri, con il quale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diha avuto un cambiamento profondo e importante, ho avuto modo di seguirlo, e di incontrarlo anche per motivi istituzionali, e ho compreso la sua evoluzione: mi fa piacere che riconosca il nostro lavoro di sindaci, che è un lavoro di frontiera, e che cerca un raccordo sempre più proficuo con Regioni e governo in un quadro nazionale”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia Luigi, a proposito dell’appello rivolto ieri da Luigi Di, che ha indicato proprio nei sindaci il primo punto di riferimento del nuovo movimento Insieme per il futuro. “Quella di Diè una scelta molto coraggiosa, guardando al loro campo…”, sottolinea il primo cittadino della città lagunare. “Mi fa piacere questo riconoscimento da parte del ministro degli Esteri, con il quale ...

