Scissione 5 Stelle, senatore Fenu ci ripensa e non segue Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il senatore M5S Emiliano Fenu ci ripensa: non lascerà più i 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nella nascita del suo nuovo gruppo, 'Insieme per il futuro'. Stamattina, poco dopo l'arrivo di Conte nella sede del Movimento, è arrivato anche Fenu senza rilasciare dichiarazioni. Poco dopo è la deputata Vittoria Baldino a confermare: "Nella notte c'è stato un ripensamento – dice – Fenu, turbato dopo aver annunciato il passaggio con Di Maio, ci ha ripensato". L'articolo proviene da Italia Sera.

