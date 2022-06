Omicron 5 | Pregliasco gela gli italiani | “Purtroppo devo dirlo”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Covid-19 è ancora in circolazione. Le varianti si diffondono velocemente. Attualmente gira la variante5. I contagi sono in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi e probabilmente molto è dovuto anche a questa nuova variante. Il virologo Fabriziohato glicon una dichiarazione poco ottimista. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) Cos’è la varianteè una variante del Coronavirus, virus che da oltre due anni condiziona la nostra vita. La varianteè stata rilevata per la prima volta in Botswana, in Africa, il 9 novembre 2021. È stata nominata con la lettera grecae classificata immediatamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come variante ...