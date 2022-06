M5s | Conte su Di Maio | «Non chiederò le sue dimissioni dal governo» E accusa | «Preparava la scissione dal Quirinale»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) «Lascerei che Disi interroghi con la propria coscienza e decida: io nonle sue» dalDraghi. Sono le parole di Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, all’indomani delladopo l’addio al Movimento del ministro degli Esteri. Il leader pentastellato dice di non aver seguito la diretta della conferenza stampa, ma di aver letto meramente le agenzie, «e del discorso di Di– ha proseguito l’ex premier – non ho capito quale sia il suo progetto politico: l’obiettivo, a suo dire, è difendere l’euro-atlantismo, a cui però non mi sembra che nessuno vi stia attentando e poi appoggiare ilDraghi, ma anche qui lo stiamo facendo in tantissimi». Quanto alle ragioni alla base della decisione ...

Pubblicità

lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - sebmes : “Uno non vale l’altro” dice #DiMaio uscendo dal M5S. Lui è uno, l’altro è Conte. - SergiOrsin : Mi ripeto. Ora siamo a 2, finiranno a 3. M5S Conte. M5S Di Maio. M5S Di Battista. 2 su 3 nel prossimo Governo. Anch… - LisaTorna : INTERVISTA A #Conte.??????#controcorrente. Comunque il #M5S sostiene l'Ucraina. -

... nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andra' in onda stasera, della scissione avvenuta ieri nel. 'Ho parlato con entrambi (e Di Maio, NdR), - ha proseguito Letta ...Il leader delGiuseppe- intanto - assicura il proprio appoggio al governo Draghi . "Il sostegno a Draghi non è in discussione", ha dettoparlando con i cronisti fuori dalla sede del ...Come welfare non potevano non sentire Luciano Pizzetti sulla scissione Di Maio e sul futuro del Campo Largo del PD di Letta ...Giuseppe Conte a valanga su Luigi Di Maio e la scissione dal M5s. Il leader grillino è stato ospite di Lilli Gruber a "Otto e ...