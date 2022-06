LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: doppia finale azzurra per l’oro! Bronzi a Francia e Ucraina (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Scherma 16.50: Tra poco la finale della spada maschile tra Italia e Israele 41-.45 La stoccata di Kharlan regala all’Ucraina la medaglia di bronzo! Vittoria meritata delle ucraine 41-44 Si difende bene Pusztai e tocca 40-44 Ci prova Pusztai 39-44 Ancora Kharlan 39-43 Sull’allungo di Pusztai tocca Kharlan 39-42 L’attacco di Pusztai 38-42 L’allungo di Pusztai 37-42 L’attacco di Kharlan 37-41 Difesa e tocco di Kharlan 37-40 Parte Pusztai e tocca 36-40 Tocca Bakastova e chiude il penultimo assalto. Ora Kharlan contro Pusztai 36-39 Katona ci prova ad accorciare le distanze 35-39 Non si arrende Katona 34-39 L’attacco di Bakastova 34-38 Una stoccata per parte 33-37 Si riporta sotto l’ungherese 32-37 Parata e risposta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI16.50: Tra poco ladella spada maschile tra Italia e Israele 41-.45 La stoccata di Kharlan regala all’la medaglia di bronzo! Vittoria meritata delle ucraine 41-44 Si difende bene Pusztai e tocca 40-44 Ci prova Pusztai 39-44 Ancora Kharlan 39-43 Sull’allungo di Pusztai tocca Kharlan 39-42 L’attacco di Pusztai 38-42 L’allungo di Pusztai 37-42 L’attacco di Kharlan 37-41 Difesa e tocco di Kharlan 37-40 Parte Pusztai e tocca 36-40 Tocca Bakastova e chiude il penultimo assalto. Ora Kharlan contro Pusztai 36-39 Katona ci prova ad accorciare le distanze 35-39 Non si arrende Katona 34-39 L’attacco di Bakastova 34-38 Una stoccata per parte 33-37 Si riporta sotto l’ungherese 32-37 Parata e risposta ...

